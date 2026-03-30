Пушилин: ВСУ хотят затянуть восстановление канала Северский Донец – Донбасс

ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Минируя канал Северский Донец – Донбасс, ВСУ хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению, а также нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Для чего это делается? Просто чтобы нанести дополнительный ущерб для жизнеобеспечения граждан, проживающих на территории крупных агломераций в нашем регионе", - добавил он.