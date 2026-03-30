Пушилин: ВСУ хотят затянуть восстановление канала Северский Донец – Донбасс

ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Минируя канал Северский Донец – Донбасс, ВСУ хотят затянуть будущие восстановительные работы по водоснабжению, а также нанести дополнительный ущерб жителям крупных городов в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Неудивительно, что противник действует такими методами, пытаясь навредить уже после того, как данная территория будет освобождена, и затянуть время, пока будут проходить восстановительные работы", - сказал Пушилин ИС "Вести", комментируя сообщения о масштабном минировании ВСУ канала Северский Донец - Донбасс.
"Для чего это делается? Просто чтобы нанести дополнительный ущерб для жизнеобеспечения граждан, проживающих на территории крупных агломераций в нашем регионе", - добавил он.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.