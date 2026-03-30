ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по Курской области

КУРСК, 30 мар - РИА Новости. ВСУ 17 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, было сбито 39 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 29 марта до 07.00 30 марта сбито 39 вражеских беспилотников различного типа. 17 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что четыре раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак повреждены два домовладения в городе Рыльске Рыльского района (остекление окон и двери, потолочное покрытие), ещё один дом — в деревне Новоивановка (остекление). В городе Железногорске Железногорского района в результате падения обломков БПЛА повреждена кабина, остекление автомобиля", - сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
