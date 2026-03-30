ВСУ за сутки атаковали десять муниципалитетов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 10 муниципалитетов Белгородской области, шесть человек пострадали, предварительно, в одном из атакованных автомобилей могли находиться еще люди, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в одном из атакованных автомобилей, предварительно, могли находиться люди, оперативные службы обследуют машину в понедельник в светлое время суток.