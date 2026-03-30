ВСУ за сутки атаковали десять муниципалитетов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 149 беспилотниками 10 муниципалитетов Белгородской области, шесть человек пострадали, предварительно, в одном из атакованных автомобилей могли находиться еще люди, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда, 64 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. Различные повреждения выявлены в 24 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, двух предприятиях, складе, объекте инфраструктуры и 30 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе… выпущено 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и произведены атаки 39 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В селе Ржевка от детонации дрона ранена женщина... В селе Нежеголь в результате атаки FPV-дрона на Камаз пострадал мужчина... В селе Белянка от ударов дронов по автомобилям ранены две женщины. Обе пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в одном из атакованных автомобилей, предварительно, могли находиться люди, оперативные службы обследуют машину в понедельник в светлое время суток.
Губернатор добавил, что над Белгородом, Валуйским и Ровеньским округами сбиты 6 беспилотников, по Белгородскому и Корочанскому округам совершены атаки 32 БПЛА, 16 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Борисовский и Яковлевский округа атакованы 17 беспилотниками, 10 из которых сбиты, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 боеприпасов и нанесены удары 55 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены, ранены два бойца "Орлана".
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
