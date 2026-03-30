МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Восьмой отдельный разведывательный батальон ВСУ лишился большого количества военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В марте подразделения <...> были переброшены в район Храповщины, где уже понесли существенные потери", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее это формирование было стрелковым. Затем его переформатировали в разведывательное и переподчинили восьмому десантно-штурмовому корпусу. Представитель силовых ведомств добавил, что изменения никак не отразились на комплектовании подразделения: оно происходит исключительно за счет мобилизованных украинцев.