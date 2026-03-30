БУХАРЕСТ, 30 мар - РИА Новости. Боевики румынской группировки "Гетика" воюют за ВСУ, сообщил РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.
"Не секрет, что граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Речь идет в первую очередь о боевиках экстремистской "Румынской боевой группы "Гетика", находящихся в составе "Интернационального легиона" Украины и других формирований ВСУ. По данным румынских СМИ, группа действующих наемников насчитывает сегодня несколько десятков человек", - сообщил Липаев РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
22 июня 2022, 17:18