Военные рассказали о трагедии ВСУ под Херсоном из-за неумелого командования

ГЕНИЧЕСК, 30 мар - РИА Новости. Украинское командование под оккупированным ВСУ Херсоном погубило собственный минометный расчет, сознательно заставив его вести огонь с уже выявленной ВС РФ огневой позиции, сообщил РИА Новости командир расчета ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Подвох".
"Украинское командование по факту подставило собственный минометный расчет… Наш расчет срисовал их. Им поставили опять задачу работать, хотя мы знали, то есть они понимали, что мы их уже срисовали", - сказал РИА Новости боец "Днепра".
По словам военного, разведывательный коптер ВС РФ выявил огневую позицию украинского расчета, затем расчет войск беспилотных систем "Днепра" ударом своего FPV-дрона выбил окно в том доме где располагались украинские минометчики.
"Чтоб сложить дом, необходимо вынести окно, а следующим (дроном - ред.) залететь внутрь. Это косяк с их стороны… Командование (ВСУ - ред.) все равно дало приказ им работать с миномета… Они буквально откидывают крайнюю мину, забегают в здание, и мы как бы складываем это здание", - добавил боец.
