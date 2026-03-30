Врач назвала опасные препараты, которые нельзя использовать для похудения
30.03.2026
Врач назвала опасные препараты, которые нельзя использовать для похудения
Врач назвала опасные препараты, которые нельзя использовать для похудения

МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. "Волшебные таблетки" из рекламы, которые обещают быстрое похудение, могут помочь снизить вес, но при этом нанесут колоссальный вред организму, сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Ко мне часто обращаются пациенты - выпишите таблетки, чтобы похудеть. Но я категорически против препаратов. Известно огромное количество случаев не просто госпитализации, а летальных исходов от такого похудения", - расказала Смирнова.
Некоторые препараты разжижают стул, выводят за собой огромное количество жизненно необходимых организму веществ. Другие - мочегонные, которые выводят жидкость, впрочем, она гораздо быстрее возвращается обратно. При этом обезвоживание несет огромные риски, приближая онкологические, сердечно-сосудистые заболевания.
"В любом случае при обезвоживании мы как минимум теряем электролиты, калий, магний, которые важны для нашего сердца. Мы нарушаем работу микрофлоры кишечника. А это и крепкая нервная система, и хороший иммунитет. Плюс ко всему все эти БАДы, жиросжигатели и прочие препараты действуют как психостимуляторы и имеют синдром отмены", - подчеркнула специалист.
Она также добавила, что трюки из рекламы не работают, а даже успешное похудение грозит потерей здоровья. Например, такие таблетки содержат токсичные компоненты, наносят вред печени и почкам. Приведение своего тела в здоровое и стройное состояние требует системы, организованности и ответственности.
