Аллергикам дали совет на пик сезона цветения

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Аллергикам в пик сезона пыления следует не открывать окна, гулять после дождя и в солнцезащитных очках, а после прогулки принимать душ и промывать нос солевым раствором, рассказала журналистам пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.

"Для снижения контакта с пыльцой в пик сезона рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. Окна в квартире и автомобиле следует держать закрытыми, используя системы кондиционирования с фильтрами HEPA. После возвращения с улицы обязательно принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду, на которой осела пыльца", - сказала эксперт.

Она уточнила, что к барьерным методам относятся использование специальных назальных фильтров, которые задерживают крупные частицы пыльцы, ношение солнцезащитных очков плотного прилегания для защиты глаз.

« "Влажную уборку в жилых помещениях необходимо проводить ежедневно. Планируя прогулки, стоит выбирать время после дождя, когда влажный воздух очищен от взвешенных частиц", - пояснила Коповая.