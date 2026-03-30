Врач рассказала, когда начнется активная фаза цветения березы
Пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за теплой весны активная фаза может стартовать в третьей декаде апреля, рассказала пульмонолог... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T00:12:00+03:00
Пульмонолог Коповая: пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за теплой весны активная фаза может стартовать в третьей декаде апреля, рассказала пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая.
Она уточнила, что ко второй декаде апреля на смену ольхе с орешником приходит главный и самый агрессивный аллерген средней полосы России
- береза. Для Москвы
этот период является настоящим испытанием, поскольку это одно из самых распространенных деревьев в столице.
"По прогнозу на 2026 год, пик цветения березы придется на первую-вторую декады мая, но из-за весеннего тепла активная фаза может начаться уже в третьей декаде апреля. Стоит отметить, что до локального пыления возможны заносы аллергена из Европы
и с юга. Так что уже к середине апреля стоит быть бдительными", - сказала Коповая журналистам.
По словам эксперта, аллергенность пыльцы березы обусловлена наличием в ее составе специфического белка Bet v 1, который обладает высокой перекрестной реактивностью. У людей, чувствительных к березе, часто возникает еще и пищевая аллергия. Она провоцируется яблоками, фруктами с косточками, морковью, орехами и даже сырым картофелем.
"В это время важно минимизировать время пребывания на улице в безветренные солнечные дни, использовать барьерные средства (например, назальные фильтры) и строго соблюдать схему антигистаминной терапии, назначенную лечащим врачом", - заключила она.