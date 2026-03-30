В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке

АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Действия президента РФ Владимира Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке отличаются сдержанностью и стратегическим расчетом, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.

« "Подход российского лидера демонстрирует спокойствие и стремление к взвешенным решениям в условиях кризиса", - считает аналитик.

По его оценке, в условиях роста напряженности Москва старается избегать резких шагов, делая акцент на дипломатии и сохранении баланса интересов.

Он отмечает, что такая линия поведения позволяет России сохранять пространство для маневра и диалога с различными сторонами.

Сезгин также указывает, что сдержанная позиция может способствовать укреплению роли России как одного из ключевых посредников в регионе.

По его мнению, это особенно важно на фоне усиливающейся конфронтации и ограниченных каналов коммуникации между участниками конфликта.

Кроме того, аналитик считает, что подобный подход снижает риски дальнейшей эскалации и создает условия для возможных переговорных инициатив, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации ситуации.