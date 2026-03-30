В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.03.2026
05:56 30.03.2026
В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке
В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.03.2026
В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке
Действия президента РФ Владимира Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке отличаются сдержанностью и стратегическим расчетом, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
2026-03-30T05:56:00+03:00
2026-03-30T05:56:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
сша
владимир путин
россия
ближний восток
сша
в мире, россия, ближний восток, сша, владимир путин
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Владимир Путин
В Турции признали укрепление роли России как посредника на Ближнем Востоке

РИА Новости: Аналитик Сезгин: РФ стала ключевым посредником на Ближнем Востоке

АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Действия президента РФ Владимира Путина на фоне эскалации на Ближнем Востоке отличаются сдержанностью и стратегическим расчетом, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
"Подход российского лидера демонстрирует спокойствие и стремление к взвешенным решениям в условиях кризиса", - считает аналитик.
По его оценке, в условиях роста напряженности Москва старается избегать резких шагов, делая акцент на дипломатии и сохранении баланса интересов.
Он отмечает, что такая линия поведения позволяет России сохранять пространство для маневра и диалога с различными сторонами.
Сезгин также указывает, что сдержанная позиция может способствовать укреплению роли России как одного из ключевых посредников в регионе.
По его мнению, это особенно важно на фоне усиливающейся конфронтации и ограниченных каналов коммуникации между участниками конфликта.
Кроме того, аналитик считает, что подобный подход снижает риски дальнейшей эскалации и создает условия для возможных переговорных инициатив, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации ситуации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреРоссияБлижний ВостокСШАВладимир Путин
 
 
