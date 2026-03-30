ВС России при освобождении Луговского уничтожили более двух взводов ВСУ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские Вооружённые Силы при освобождении Луговского в Запорожской области взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более семи квадратных километров, уничтожили более двух взводов, а также зачистили более 150 строений, сообщили в Минобороны РФ.