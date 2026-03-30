https://ria.ru/20260330/voda-2083713336.html
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о "радужной" воде в Иваново
Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иванова, находится на контроле Роспотребнадзора, она соответствует гигиеническим нормативам, сообщили РИА... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T12:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_173bb8122812613b01325f6cb0ded8cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49833/65/498336521_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_e9707fbe99834768eab8e211a1ded106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иваново, Ивановская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ан-22, Общество
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о "радужной" воде в Иваново
Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Иваново соответствует нормативам
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иванова, находится на контроле Роспотребнадзора, она соответствует гигиеническим нормативам, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.
В воскресенье в Telegram-канале
Mash появилась информация, что жители Иваново
жалуются на радужные пятна в Уводьском водохранилище и резкий химический запах. Проблема появилась якобы в результате крушения Ан-2
2 в Уводьском водохранилище в декабре, топливо от которого продолжает попадать в воду.
"Согласно результатам исследований качество воды, подаваемой потребителям города Иванова по системам централизованного водоснабжения, соответствует гигиеническим нормативам", - сказали в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре
отметили, что качество питьевой воды, подаваемой населению Иваново, находится на контроле ведомства. Региональное управление ведомства организовало ежедневный мониторинг качества воды в источнике питьевого водоснабжения в местах водозабора на реке Уводь и после водоподготовки на городских очистных сооружениях АО "Водоканал".
Согласно сообщению, одновременно водоснабжающей организацией АО "Водоканал" усилен производственный контроль качества воды, подаваемой населению. Проведение исследований качества питьевой воды продолжаются.
В воскресенье в пресс-службе правительстве региона проинформировали РИА Новости, что пробы воды в Уводьском водохранилище по Иваново соответствуют нормативам СанПиН.