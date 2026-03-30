Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о "радужной" воде в Иваново

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Качество питьевой воды, подаваемой населению города Иванова, находится на контроле Роспотребнадзора, она соответствует гигиеническим нормативам, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.

"Согласно результатам исследований качество воды, подаваемой потребителям города Иванова по системам централизованного водоснабжения, соответствует гигиеническим нормативам", - сказали в пресс-службе ведомства.

В воскресенье в пресс-службе правительстве региона проинформировали РИА Новости, что пробы воды в Уводьском водохранилище по Иваново соответствуют нормативам СанПиН.