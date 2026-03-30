Банкир назвал лучший инструмент для сбережений

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Банковские вклады - лучший инструмент для сбережений на сегодняшний день, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сегодня вклады - лучший вариант, потому что реальная ставка высокая", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ведяхин пояснил, что разрыв между реальной инфляцией и доходностью по вкладам сейчас существенный, а при относительно стабильном рубле "это дает максимальный результат".