"Решительно не в состоянии". На Западе сделали резкое заявление о России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Западные страны слишком сильно зависят от поставляемого сырья, чтобы вести войну против России, пишет UnHerd.
"Запад настолько зависим от импорта сырья, что решительно не в состоянии вести сколь-либо серьезные войны с такими странами, как Иран, Россия или Китай", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что Тегеран блокировкой Ормузского пролива и атакой на страны Персидского залива нанес Вашингтону удар по самому болезненному месту — зависимости от мировой экономики и мировых финансовых рынков.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился не наносить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
