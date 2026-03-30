22:38 30.03.2026
СМИ: Украина потратила почти 80 процентов резервного фонда бюджета
СМИ: Украина потратила почти 80 процентов резервного фонда бюджета
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украина за три месяца потратила почти 80% резервного фонда, заложенного в бюджете на этот год, сообщило украинское издание "Экономическая правда".
"За неполные три месяца 2026 года кабинет министров потратил около 78% средств, предусмотренных в резервном фонде госбюджета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По подсчетам издания, по состоянию на 30 марта в резервном фонде оставалось около 1 миллиарда гривен (250,7 миллиона долларов) или 22,4% от заложенного в бюджете финансирования.
"Показательно, что часть средств из резервного фонда выделяли, чтобы профинансировать расходы, которые не имели непредсказуемого и срочного характера. В частности, на финансирование программ поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги - программу "Национальный кэшбек", - отмечает издание.
"Экономическая правда" не исключает, что уже скоро правительству придется вносить изменения в бюджет для увеличения объема резервного фонда.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
