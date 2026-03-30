Украинцы начали громить магазины, которые уличили в продаже наркотиков

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Торговые точки сети U420, которые уличили в продаже психотропных веществ под видом "сувениров", подверглись нападению на Украине, сообщило украинское издание "Телеграф".

« "Несколько точек сети U420, которые под видом "сувениров" продавали психотропные вещества, подверглись нападению. Уже известно о фактах погромов в Харькове Львове и Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Телеграф".

По информации издания, это произошло после обнародования расследования украинских журналистов о продажи психотропных веществ и отсутствия реакции со стороны властей.