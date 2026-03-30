Сотрудники военкомата в Одессе избили военнообязанного, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе ногами избили военнообязанного и устроили стрельбу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) избили ногами задержанного ими мужчину, после чего в конфликт вмешались прохожие. Военкомы устроили стрельбу, ранив одного из гражданских в ногу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео группа мужчин, в том числе в гражданском, силой вытаскивают из легкового автомобиля человека, валят его на землю и наносят удары ногами. Прохожие пытаются вмешаться, но представители военкомата заталкивают мужчину в свой микроавтобус и применяют против гражданских газовый баллончик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.