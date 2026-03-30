Сотрудники военкомата в Одессе избили военнообязанного, сообщили СМИ

На опубликованном изданием видео группа мужчин, в том числе в гражданском, силой вытаскивают из легкового автомобиля человека, валят его на землю и наносят удары ногами. Прохожие пытаются вмешаться, но представители военкомата заталкивают мужчину в свой микроавтобус и применяют против гражданских газовый баллончик.