Иран назвал Украину участницей агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке

ООН, 30 мар - РИА Новости. Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля против исламской республики из-за отправки "специалистов" по беспилотникам в зону конфликта на Ближнем Востоке, заявил в понедельник постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.