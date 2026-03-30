Иран назвал Украину участницей агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке
20:22 30.03.2026
Иран назвал Украину участницей агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке
Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля против исламской республики из-за отправки "специалистов" по беспилотникам в зону конфликта на Ближнем... РИА Новости, 30.03.2026
Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, ООН, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана, Политика, Украина
Иран назвал Украину участницей агрессии США и Израиля на Ближнем Востоке

Постпред Ирана при ООН назвал Украину участницей агрессии США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 30 мар - РИА Новости. Иран считает Украину участницей агрессии США и Израиля против исламской республики из-за отправки "специалистов" по беспилотникам в зону конфликта на Ближнем Востоке, заявил в понедельник постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"Признание того, что Украина направила в регион "сотни экспертов" якобы для оказания помощи определенным государствам Персидского залива в противодействии Ирану, по сути, равносильно материальной и операционной поддержке продолжающейся незаконной военной агрессии, возглавляемой Соединенными Штатами и Израилем против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года. Такое участие не является случайным: оно отражает активное участие в незаконном применении силы против суверенного государства и содействие ему", - написал Иравани в письме генсеку всемирной организации Антониу Гутерришу.
В письме, также адресованном Совбезу ООН, он отмечает, что подобная вовлеченность Киева в конфликт показывает, что тот активно участвует в силовой операции против суверенного государства.
"(Это - ред.) вызывает серьезные опасения с точки зрения международного права, включая принципы, регулирующие ответственность государств, и запрет на пособничество или подстрекательство к международно-противоправным деяниям", - пишет Иравани.
Владимир Зеленский ранее предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и еще как минимум одна страна Залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее в марте заявил в интервью РИА Новости о том, что отношение Владимира Зеленского к Ирану основано на ненависти, а сам он стремится к вражде. Дипломат прокомментировал информацию о возможной отправке украинских "специалистов" по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. Он подчеркнул, что несмотря на то что Иран считает Россию своим другом и по многим вопросам позиции стран близки, Тегеран не вовлечен в конфликт между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский
Тегеран сожалеет, что Украиной управляет Зеленский, заявили в МИД Ирана
16 марта, 16:23
 
ИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниВладимир ЗеленскийАнтониу ГутерришООНВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против ИранаПолитикаУкраина
 
 
