ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Конгрессвумен США Анна Паулина Луна обвинила демократов в намеренном затягивании конфликта на Украине ради реализации масштабной коррупционной схемы по отмыванию миллиардов долларов из бюджета США для финансирования собственных политических целей.
"Благодаря последним разоблачениям со стороны ODNI (офиса директора национальной разведки США – ред.) нам теперь известна правда: демократы никогда не хотели прекращения войны на Украине, поскольку они использовали эту войну как схему по отмыванию денег, чтобы возвращать миллиарды долларов американских налогоплательщиков в виде откатов для финансирования своих операций", - написала Луна в соцсети X.
При этом Луна подчеркнула, что помощь Украине может легко стать величайшим коррупционным скандалом в истории США.
Ранее портал Just The News сообщил о содержании рассекреченного отчета разведслужб США конца 2022 года, согласно которому украинское руководство и представители USAID в Киеве якобы разработали схему, где сотни миллионов долларов, выделенных на инфраструктурные проекты, фактически использовались как прикрытие для перевода около 90% этих средств в пользу национального комитета Демократической партии.
Президент США Дональд Трамп несколько раз публиковал в своей соцсети Truth Social ссылку на расследование портала Just The News о коррупционной схеме вывода американских средств через Украину в пользу демократов.