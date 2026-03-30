Зеленский молится о смене власти в Венгрии, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и власти Украины каждый день молятся о том, чтобы в Венгрии сменилась власть и пришло проукраинское правительство, потому что тогда не нужно будет возобновлять поставки по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Украинцы так и говорят. Они каждый день молятся о том, чтобы мы ушли, я ушел и вместо нас пришло проукраинское правительство. Они говорят это каждый день, это не надо раскрывать, это прямо у нас перед глазами", - отметил он.