Зеленский молится о смене власти в Венгрии, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и власти Украины каждый день молятся о том, чтобы в Венгрии сменилась власть и пришло проукраинское правительство, потому что тогда не нужно будет возобновлять поставки по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Зеленский называет разные даты начала поставок нефти, но это всё после венгерских выборов в апреле. Потому что он думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему никогда больше в жизни не придётся открывать "Дружбу", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
Венгерский премьер подчеркнул, что власти Украины никогда не скрывали, что хотят смены власти в Венгрии.
"Украинцы так и говорят. Они каждый день молятся о том, чтобы мы ушли, я ушел и вместо нас пришло проукраинское правительство. Они говорят это каждый день, это не надо раскрывать, это прямо у нас перед глазами", - отметил он.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.