Украина извинилась перед Финляндией за упавшие дроны

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украина извинилась перед Финляндией за упавшие на территории страны украинские беспилотники, сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал случившееся нарушением территориальной целостности.

Полиция Финляндии ранее сообщила, что обезвредила один из двух упавших на территории страны украинских дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.