В шести областях Украины часть абонентов осталась без света

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Часть абонентов в шести областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в понедельник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
22 июня 2022, 17:18