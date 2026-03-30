США закупают Украине системы распознавания лиц за 9,5 миллионов долларов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госдепартамент США выделил около 9,5 миллионов долларов на внедрение систем распознавания лиц на Украине, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственные документы.

Согласно документам, контракт заключили с американской IТ-компанией Tsymmetry 18 марта, его общая оценочная стоимость составила около 9,5 миллионов долларов. Соглашение предусматривает поставку бессрочных лицензий на специализированное программное обеспечение с искусственным интеллектом, а также разработку приложений для идентификации личности, следует из правительственных документов.