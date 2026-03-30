04:50 30.03.2026
США закупают Украине системы распознавания лиц за 9,5 миллионов долларов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Госдепартамент США выделил около 9,5 миллионов долларов на внедрение систем распознавания лиц на Украине, выяснило РИА Новости, проанализировав правительственные документы.
Согласно документам, контракт заключили с американской IТ-компанией Tsymmetry 18 марта, его общая оценочная стоимость составила около 9,5 миллионов долларов. Соглашение предусматривает поставку бессрочных лицензий на специализированное программное обеспечение с искусственным интеллектом, а также разработку приложений для идентификации личности, следует из правительственных документов.
Исходя из документов, реализацию проекта начали 23 марта, она продлится до 22 марта 2028 года. Закупку курирует региональное управление поддержки закупок госдепартамента США во Франкфурте, уточняется в правительственных документах.
Интерес украинских властей к подобным технологиям не нов. Как в январе выяснило РИА Новости, министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост активно продвигал использование скандальной системы Clearview AI для идентификации российских военнослужащих. Этот сервис признан незаконным в ЕС и запрещен для коммерческого использования в США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
