ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Украина перешла на привлечение наёмников из небогатых стран в ряды ВСУ, это не профессиональные военные, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас акцент сместился на более необеспеченные, более нищие государства, где население просто в поисках заработка соглашается на выполнение вот такой работы. Пошел тренд на привлечение на привлечение не профессиональных наёмников, а просто нуждающихся, тех, кто готовы зарабатывать деньги любыми средствами. К этой категории относятся, например, колумбийцы, бразильцы", - рассказал Мирошник.
По его словам, часто выходцев из этих стран обманом привлекают к службе в рядах ВСУ.
"Часто кто-то обманом приезжал. Сегодня наёмников достаточно часто просто пускают в расход. Легче отправить на гарантируемую смерть колумбийцев или представителей африканских государств, чем какого-нибудь там ирландца, британца или американца", - отметил он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
