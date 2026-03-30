МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина превратилась в наркогосударство, оказывающее криминальное влияние на соседние страны, это уже перестало устраивать спонсоров киевского режима из числа государств Евросоюза, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Отдельно следует отметить возросшую негативную роль Украины в международной наркоторговле. Приход к власти националистов в результате государственного переворота 2014 года привел к масштабному росту наркопреступности в этой стране", - сказал Гребенкин в интервью aif.ru.
Он привел конкретные факты.
"По данным МВД Молдавии, которые еще в 2022 году привел в СМИ госсекретарь ведомства Сергей Диакону, объем наркотических средств, переправляемых в данную республику с украинской территории, после начала специальной военной операции вырос в восемь раз. Дошло до того, что Евросоюз организовал в Молдове специальный Центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков с Украины", - сказал Гребенкин. По его словам, прошло три года, и теперь глава МВД Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявляет, что рост поставок синтетических наркотиков из неонацистского государства по-прежнему продолжается.
Уже в 2026 году поступали сообщения о преступной группе, преимущественно состоявшей из украинцев, вывозившей из Польши лекарственные препараты, содержащие псевдоэфедрин, на Украину, где действовала фабрика по производству метамфетамина, добавил Гребенкин. Другие украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве и заставляли через соцсети и мессенджеры работать на наркосеть, добавил замсекретаря СБ РФ.
"Да что там соседняя Польша. В феврале 2026 года банду украинских наркоторговцев раскрыли правоохранительные органы Египта. Эта группировка изготавливала на территории африканской страны запрещенные вещества для их контрабанды в другие государства, в основном — в Италию", - сказал Гребенкин.
По его словам, на фоне данной информации неудивительно, что российские бойцы, освобождающие территории исторических субъектов РФ, "регулярно сообщают об обнаружении на оставленных украинскими вояками позициях крупных партий психоактивных веществ".
"Похоже, эта ситуация перестала устраивать спонсоров киевского режима — страны Евросоюза. Не случайно Европол совсем недавно сообщил о ликвидации возглавляемой украинцем международной наркосети, организовавшей не менее 36 незаконных производственных площадок", - резюмировал Гребенкин.
