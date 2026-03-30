Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 30.03.2026
Украина превратилась в наркогосударство, заявили в Совбезе России
специальная военная операция на украине
украина
россия
молдавия
александр гребенкин
европол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украина превратилась в наркогосударство, заявили в Совбезе России

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: Украина превратилась в наркогосударство

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина превратилась в наркогосударство, оказывающее криминальное влияние на соседние страны, это уже перестало устраивать спонсоров киевского режима из числа государств Евросоюза, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Отдельно следует отметить возросшую негативную роль Украины в международной наркоторговле. Приход к власти националистов в результате государственного переворота 2014 года привел к масштабному росту наркопреступности в этой стране", - сказал Гребенкин в интервью aif.ru.

И это касается не только действий киевского режима, нацеленных на наркотизацию населения России, добавил он. "Имеющиеся факты свидетельствуют о превращении Украины в самое настоящее наркогосударство, оказывающее криминальное влияние на соседние страны", - подчеркнул Гребенкин.
Он привел конкретные факты.
"По данным МВД Молдавии, которые еще в 2022 году привел в СМИ госсекретарь ведомства Сергей Диакону, объем наркотических средств, переправляемых в данную республику с украинской территории, после начала специальной военной операции вырос в восемь раз. Дошло до того, что Евросоюз организовал в Молдове специальный Центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков с Украины", - сказал Гребенкин. По его словам, прошло три года, и теперь глава МВД Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявляет, что рост поставок синтетических наркотиков из неонацистского государства по-прежнему продолжается.
Уже в 2026 году поступали сообщения о преступной группе, преимущественно состоявшей из украинцев, вывозившей из Польши лекарственные препараты, содержащие псевдоэфедрин, на Украину, где действовала фабрика по производству метамфетамина, добавил Гребенкин. Другие украинские наркодельцы держали соотечественников в рабстве в Варшаве и заставляли через соцсети и мессенджеры работать на наркосеть, добавил замсекретаря СБ РФ.
"Да что там соседняя Польша. В феврале 2026 года банду украинских наркоторговцев раскрыли правоохранительные органы Египта. Эта группировка изготавливала на территории африканской страны запрещенные вещества для их контрабанды в другие государства, в основном — в Италию", - сказал Гребенкин.
По его словам, на фоне данной информации неудивительно, что российские бойцы, освобождающие территории исторических субъектов РФ, "регулярно сообщают об обнаружении на оставленных украинскими вояками позициях крупных партий психоактивных веществ".
"Похоже, эта ситуация перестала устраивать спонсоров киевского режима — страны Евросоюза. Не случайно Европол совсем недавно сообщил о ликвидации возглавляемой украинцем международной наркосети, организовавшей не менее 36 незаконных производственных площадок", - резюмировал Гребенкин.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМолдавияАлександр ГребенкинЕвропол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала