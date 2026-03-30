16:34 30.03.2026 (обновлено: 17:32 30.03.2026)
Патрушев призвал повысить зарплаты учителям математики, физики и химии
Школьный урок. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев призвал ускорить повышение зарплат учителям математики, физики и химии, чтобы те могли не искать подработку, а сконцентрироваться на качественной подготовке абитуриентов для инженерных вузов, готовящих специалистов для кораблестроительной отрасли и ВМФ России.
Патрушев провел в Москве совещание о мерах по повышению качества математического и естественно-научного образования в общеобразовательных организациях в интересах подготовки инженерных кадров. Подчеркивалось, что уровень подготовки инженеров для судостроения и других отраслей промышленности, а также специалистов для Военно-Морского Флота во многом зависит от уровня подготовки школьников по математике, физике и химии.
Онищенко оценил идею сократить летние каникулы школьников
6 ноября 2025, 02:43
Ведущая роль в совершенствовании математического и естественно-научного образования в школе, вне всякого сомнения, принадлежит учителю, который должен заинтересовать своих учеников в глубоком изучении предмета, понимании сути научных явлений и законов, описываемых соответствующими формулами, сказал Патрушев на совещании.
"Сейчас, к сожалению, значительная часть школьных педагогов стремится в первую очередь просто "натаскать" школьников на решение экзаменационных тестов. Анализ результатов единых государственных экзаменов и проведённого высшими учебными заведениями инженерного профиля входного контроля первокурсников свидетельствует о том, что высокие баллы ЕГЭ зачастую не отражают реальных знаний выпускников школ по математике, физике и химии", - отметил Патрушев.
По информации Минобрнауки России в 28 университетах, в том числе осуществляющих обучение студентов по программам подготовки офицеров запаса и офицеров для службы по контракту, в 2023-2025 годах входной контроль по математике, физике и химии не прошли от 10% до 90% первокурсников, сказал Патрушев.
"В главном российском судостроительном ВУЗе – Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете – этот показатель ежегодно составляет порядка 45-50%. В Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, одном из признанных лидеров среди технических ВУЗов страны, неудовлетворительные знания по данным предметам показывают до 20% вновь зачисленных студентов", - добавил помощник президента.
Зарплаты в здравоохранении в 2025 году превысили доходы в образовании
Зарплаты в здравоохранении в 2025 году превысили доходы в образовании
15 марта, 21:35
В результате университеты вынуждены в ущерб основной программе подготовки инженеров ликвидировать у вчерашних абитуриентов пробелы в школьных знаниях, констатировал Патрушев. По его словам, аналогичным образом обстоят дела в военно-учебных заведениях Военно-Морского Флота, где входной контроль по математике не проходят до 44% курсантов первого курса.
"Отмечается также тенденция к снижению уровня их школьных знаний по физике. Так, если в 2023 году неудовлетворительные знания по данному предмету показали 19% курсантов, то 2025 году – уже 36%. Невысокое качество подготовки школьников по математике и естественно-научным дисциплинам во многом обусловлено дефицитом соответствующих учителей-предметников, который в ряде регионов страны составляет сейчас в среднем от 10 до 20%", - сказал Патрушев.
В этих условиях преподавателям приходится работать на полторы и более ставки, и времени для профессионального роста и методической подготовки самих педагогов, ведения факультативных занятий попросту не остаётся, отметил он. Основной причиной такого положения остаётся низкий уровень оплаты учительского труда, и повысить его для всех сотрудников бюджетной сферы предполагается с 2028 года, добавил Патрушев.
"Прошу Минпросвещения России совместно с главами субъектов Российской Федерации проработать возможность увеличить заработную плату педагогам уже с 2027 года, а также проработать вопрос об её опережающем росте относительно других учителей-предметников для преподавателей математики, физики и химии", - сказал помощник президента.
В ГД предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
В ГД предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям
18 марта, 01:10
 
