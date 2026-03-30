Бойцы "Севера" уничтожили более 200 целей в Харьковской и Сумской областях

КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Более 200 целей уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" за неделю в Харьковской и Сумской областях, в том числе американскую самоходную гаубицу "Paladin" и РСЗО "HIMARS", сообщили РИА Новости в группировке.
"Более 200 целей уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" за прошедшую неделю в ходе ведения контрбатарейной борьбы в Сумской и Харьковской областях", - заявили в группировке.
Уточняется, что в течение недели были уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и полевые склады хранения артиллерийских боеприпасов.
"При нанесении ударов уничтожались огневые позиции минометов, самоходных артиллерийских гаубиц, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня в том числе иностранного производства таких как "HIMARS", "Паладин", гаубица М114 А2", - добавили в группировке.
