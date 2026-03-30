14:02 30.03.2026
В Троицке начали осушение кладбища, где затопило могилы бойцов СВО
В Троицке начали осушение Аллеи Славы и кладбища, где затопило могилы бойцов СВО

© Фото : Текслер, ПОМОГИ!!!/ВКонтактеПодтопление могил участников СВО на кладбище в Троицке Челябинской области
Подтопление могил участников СВО на кладбище в Троицке Челябинской области
© Фото : Текслер, ПОМОГИ!!!/ВКонтакте
Подтопление могил участников СВО на кладбище в Троицке Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар - РИА Новости. Власти Троицка в Челябинской области начали работы по осушению территории местного кладбища и Аллеи Славы, где зафиксированы подтопления могил, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее местная жительница на странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, обратила внимание на затопление Аллеи Славы на кладбище в Троицке, где похоронен ее сын - участник СВО. Власти города сообщили, что взяли ситуацию на контроль.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В Дагестане опровергли сообщения о размывании кладбища
Вчера, 12:04
"По поручению губернатора Алексея Текслера в кратчайшие сроки на месте организована работа. (Глава Троицкого округа - ред.) Дмитрий Гатов, председатель собрания депутатов Сергей Бобылев и заместитель по городскому хозяйству Виктор Хе выехали на объект, чтобы скоординировать действия. Техника прорезала канал для отвода воды с учетом промерзшего грунта. Задача первостепенной важности — как можно быстрее осушить территорию захоронений", - говорится в сообщении.
Гатов совместно с депутатами вновь выедут на объект для обсуждения вопроса дополнительного финансирования, отмечает пресс-служба.
"Необходимо построить обводной канал, чтобы исключить попадание воды на кладбище в будущем", - добавляется в сообщении.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Во Владимирской области ищут людей, осквернивших могилы участников СВО
7 октября 2025, 12:48
 
