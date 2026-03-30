В Троицке начали осушение кладбища, где затопило могилы бойцов СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар - РИА Новости. Власти Троицка в Челябинской области начали работы по осушению территории местного кладбища и Аллеи Славы, где зафиксированы подтопления могил, сообщила пресс-служба горадминистрации.

"По поручению губернатора Алексея Текслера в кратчайшие сроки на месте организована работа. (Глава Троицкого округа - ред.) Дмитрий Гатов, председатель собрания депутатов Сергей Бобылев и заместитель по городскому хозяйству Виктор Хе выехали на объект, чтобы скоординировать действия. Техника прорезала канал для отвода воды с учетом промерзшего грунта. Задача первостепенной важности — как можно быстрее осушить территорию захоронений", - говорится в сообщении.