Трамп объявил о запуске мобильного приложения Белого дома

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске официального мобильного приложения Белого дома, которое позволит пользователям в режиме реального времени отслеживать новости и заявления руководства страны.

Согласно описанию в Apple Store, новое мобильное приложение также обеспечит гражданам США возможность направлять свои вопросы, отзывы и сообщения лично Трампу. Разработчики подчеркивают, что этот инструмент создан для предоставления американцам "прямого и нефильтрованного доступа" к деятельности Белого дома.