Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил ударом по острову Харк в случае срыва сделки с Тегераном - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 30.03.2026 (обновлено: 14:41 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/tramp-2083753960.html
Трамп пригрозил ударом по острову Харк в случае срыва сделки с Тегераном
Трамп пригрозил ударом по острову Харк в случае срыва сделки с Тегераном
2026-03-30T14:33:00+03:00
2026-03-30T14:41:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083723863_0:304:2730:1840_1920x0_80_0_0_3378fe0da7982c84cf55c36eda525a27.jpg
https://ria.ru/20260330/tramp-2083658326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083723863_257:208:2710:2048_1920x0_80_0_0_01d152904753aaaaee0c674220a1580b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп пригрозил ударом по острову Харк в случае срыва мирной сделки с Тегераном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по нефтяным скважинам, электростанциям и иранскому острову Харк в случае срыва мирной сделки с Тегераном.
"Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", мы завершим наше прекрасное "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не "прикасались", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы
Вчера, 03:07
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала