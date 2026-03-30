07:03 30.03.2026
Экс-советник Трампа рассказал о возможностях России из-за ситуации в Иране
Экс-советник Трампа рассказал о возможностях России из-за ситуации в Иране
Экс-советник Трампа рассказал о возможностях России из-за ситуации в Иране

Пападопулос считает, что кризис в Иране позволит РФ нарастить поставки энергии

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой рынок, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«
"Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России (заполнить пробелы на энергетическом рынке - ред.)", - сказал РИА Новости Пападопулос.
Пожар на нефтяном терминале в Фуджейре, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
СМИ: энергокризис из-за агрессии против Ирана может растянуться на годы
21 марта, 18:17
По его словам, положение арабских стран-поставщиков осложняется тем, что они оказались в непосредственной близости от зоны боевых действий и заблокированного Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок, а также сказалась на объёмах экспорта и добычи в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США не смогут восполнить потери нефти, заявил экс-советник Трампа
27 марта, 06:47
 
