Экс-советник Трампа рассказал о возможностях России из-за ситуации в Иране

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Продолжающийся кризис в Иране и блокировка Ормузского пролива открывают для России и ряда других стран возможность нарастить поставки энергоносителей на мировой рынок, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Это прекрасная возможность для бразильцев, гайанцев, американцев и России (заполнить пробелы на энергетическом рынке - ред.)", - сказал РИА Новости Пападопулос.
По его словам, положение арабских стран-поставщиков осложняется тем, что они оказались в непосредственной близости от зоны боевых действий и заблокированного Ормузского пролива.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок, а также сказалась на объёмах экспорта и добычи в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.