Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории, пишет газета Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению из Ирана почти тысячи фунтов (около 450 килограммов - ред.) урана", - говорится в материале издания.

По словам источников, Трамп пока не принял окончательного решения по этому поводу и думает над рисками для американских военных.

При этом, как заявили собеседники издания, американский лидер в целом открыто настроен в отношении такого плана, "потому что это могло бы помочь достичь его главной цели - не дать Ирану создать ядерное оружие".

Один из источников заявил, что Трамп также призывает своих советников оказать давление на Иран, чтобы исламская республика согласилась на передачу урана в качестве условия прекращения военного конфликта.

« "В разговорах с политическими союзниками Трамп ясно дает понять, что иранцы не могут оставить этот материал себе, и обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него", - добавляет газета.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.