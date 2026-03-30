Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ
05:01 30.03.2026 (обновлено: 05:44 30.03.2026)
Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ
Трамп рассматривает извлечение урана с иранской территории, пишет WSJ
WSJ: Трамп обдумывает операцию по извлечению 450 кг урана с иранской территории

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению около 450 килограммов урана с иранской территории, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Президент Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по извлечению из Ирана почти тысячи фунтов (около 450 килограммов - ред.) урана", - говорится в материале издания.
По словам источников, Трамп пока не принял окончательного решения по этому поводу и думает над рисками для американских военных.
При этом, как заявили собеседники издания, американский лидер в целом открыто настроен в отношении такого плана, "потому что это могло бы помочь достичь его главной цели - не дать Ирану создать ядерное оружие".
Один из источников заявил, что Трамп также призывает своих советников оказать давление на Иран, чтобы исламская республика согласилась на передачу урана в качестве условия прекращения военного конфликта.
"В разговорах с политическими союзниками Трамп ясно дает понять, что иранцы не могут оставить этот материал себе, и обсуждает возможность конфисковать его силой, если Иран за столом переговоров не откажется от него", - добавляет газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
