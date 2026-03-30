Трамп обратился к Лукашенко и заявил, что ждет встречи с ним

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии и заявил, что ждет встречи с ним на следующем заседании "Совета мира".
Ранее Лукашенко в Минске провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. По итогам переговоров белорусский лидер помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности.
«
"Таким образом, общее число заключённых, великодушно освобождённых президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года. Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как сообщило агентство Белта, Лукашенко пообещал представителям США посетить предстоящее заседание "Совета мира".
