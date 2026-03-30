Трамп заявил, что Иран разрешил проход 20 танкеров в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран разрешил 20 танкерам пройти через Ормузский пролив.
"Они дали нам 10. Теперь они дают 20, и эти 20 уже пошли, они идут прямо посередине пролива", - сказал Трамп в интервью газете Financial Times.
Трамп утверждает, что председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф санкционировал проход дополнительных танкеров.
"Помните, я говорил, что они делают мне подарок?" - сказал Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.