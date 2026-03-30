ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы.
«
"Честно говоря, больше всего я хотел бы забрать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но они глупые люди", — сказал он в интервью газете Financial Times.
Трамп оказался прав — и это прекрасно для России
Вчера, 08:00
По данным издания, глава Белого дома сравнил этот шаг с январской операцией в латиноамериканской стране, нефтяную отрасль которой США намерены какое-то время контролировать.
Трамп также не стал исключать, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Убежать не получится. Трамп придумал, как победить Иран
26 марта, 08:00