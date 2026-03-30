В Тюмени завели уголовное дело после обнаружения младенца в эвакуаторе

«

"В Тюменской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. Тридцатого марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома, расположенного по улице Южной в городе Тюмени, водитель обнаружил полиэтиленовый пакет с находящимся в нем новорожденным ребенком, замотанным в полотенце. Ребенку оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.