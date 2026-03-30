В Тюмени рассказали о состоянии девочки, подброшенной в кузов эвакуатора

ТЮМЕНЬ, 30 мар - РИА Новости. Новорожденная девочка, которую завернутой в полотенце в пакете подбросили в кузов эвакуатора в Тюмени, в стабильном состоянии, находится под наблюдением специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.