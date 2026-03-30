Три танкера, перевозящие топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике
16:48 30.03.2026
Три танкера, перевозящие топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике
Три танкера, перевозящие дизельное топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике, сообщает агентство Блумберг.
Три танкера, перевозящие топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике

Bloomberg: три перевозящие топливо в Европу танкера сменили маршрут в Атлантике

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Три танкера, перевозящие дизельное топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике, сообщает агентство Блумберг.
"Танкеры, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили курс в Атлантическом океане", - сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Суда Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 в последние недели загрузили дизельное топливо в США, при этом все три танкера направлялись в Европу: два последних с курсом на Амстердам, а Aliai - на Гибралтар, сообщает агентство со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa и собранную агентством информацию об отслеживании судов.
А затем все три судна резко изменили курс в Атлантическом океане, теперь Grand Ace 6 направляется в Ломе (столицу Того), а два других - на юго-восток, говорится в статье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и газа. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
СМИ: энергокризис из-за агрессии против Ирана может растянуться на годы
21 марта, 18:17
 
