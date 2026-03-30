13:22 30.03.2026 (обновлено: 18:06 30.03.2026)
Погибшую в Таиланде россиянку избили перед смертью, сообщил источник
БАНГКОК, 30 мар — РИА Новости. Погибшую в Таиланде россиянку Веронику Партнову зверски избили перед смертью, рассказал РИА Новости источник, близкий к расследованию.
«

"У Вероники Партновой, тело которой было обнаружено в ванной комнате квартиры, были множественные переломы, в том числе ребер, разрывы внутренних органов, по всему телу — гематомы от ударов", — сообщил он.

Жительница Уфы Вероника Партнова в декабре улетела в Таиланд со своим работодателем Ильдаром Мухаметзяновым. Оттуда она только один раз позвонила родственникам, а после перестала выходить на связь. В марте родные девушки обратились к волонтерам за помощью в розыске.
Те выяснили, что тело Партновой 27 декабря нашли в квартире кондоминиума, где она жила вместе с Мухаметзяновым. Позже ее похоронили во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке.
Суд Паттайи арестовал Мухаметзянова по подозрению в убийстве девушки. Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело и истребовало у таиландских правоохранителей соответствующие материалы.
