В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя - РИА Новости, 30.03.2026
12:45 30.03.2026
В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя
В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя

БАНГКОК, 30 мар - РИА Новости. В Таиланде официально закрепили правила, по которым продавцы алкоголя могут проверять покупателей на состояние опьянения и отказывать пьяным в приобретении спиртного, соответствующее уведомление опубликовал Минздрав страны в Royal Government Gazette, издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов, и оно уже вступило в силу.
Продажа алкоголя пьяным в Таиланде запрещена давно, однако теперь названы конкретные критерии опьянения и утверждены три базовых теста, которые могут использовать сотрудники магазинов и баров.
Среди них - просьба дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом "кругом" в конце пройденного участка или постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую на высоту не ниже 15 сантиметров от пола, вслух отсчитывая секунды. Если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже алкоголя.
К признакам опьянения отнесли запах алкоголя, неустойчивую походку, проблемы с речью, покраснение глаз, резкие перепады настроения, агрессивность и снижение концентрации.
Для заведений и продавцов нарушение правил продажи алкоголя грозит крупными штрафами.
