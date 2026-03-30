В Таганроге учеников переведут из школы, поврежденной БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Учеников поврежденной при атаке БПЛА школы №26 в Таганроге Ростовской области временно переведут в другие учебные заведения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его информации, повреждения школы №26 на учебный процесс не повлияли из-за каникул у школьников.