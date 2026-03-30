В Таганроге ввели режим ЧС в границах поврежденных БПЛА домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар - РИА Новости. Режим ЧС действует в границах поврежденных БПЛА домов, учреждений и предприятий в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Комиссия по оценке нанесённого ущерба приступила к работе. Движение перекрыто по улице Крюйса, 19, там будут работать саперы.