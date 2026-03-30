03:24 30.03.2026
Священник рассказал, что делать, если нарушил пост
Молитва помогает не нарушать пост, но, если все же "сорвался", нужно исповедоваться и, возможно, в чем-то его ослабить, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит РИА Новости, 30.03.2026
Никита Бизин
Священник рассказал, что делать, если нарушил пост

Иеромонах Феодорит: если человек нарушил пост, ему нужно исповедаться

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Молитва помогает не нарушать пост, но, если все же "сорвался", нужно исповедоваться и, возможно, в чем-то его ослабить, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля включительно, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
"Если сорвался, съел не постное, это грех, надо идти и каяться, исповедоваться - и стараться больше так не делать. Если хочется нарушить пост, надо бороться с этим желанием, помогает в этом молитва, упование на Господа", - сказал отец Феодорит.
По его словам, зачастую люди срываются, поскольку не готовы к выбранной мере поста. "Лучше всего посоветоваться со священником до поста и, учитывая особенности организма, рекомендации врачей, жизненные обстоятельства, избрать меру, которой будете придерживаться весь пост. Но если вы поняли, что не тянете, стоит, опять же посоветовавшись со священником, в чем-то ослабить пост, но не прерывать его", - посоветовал иеромонах.
Вместе с тем, важно понимать, почему был нарушен пост, отметил священник. "Одно дело, если вы попали в ситуацию без выбора еды. Например, приглашены в гости, или на мероприятие, от которого нельзя отказаться, а там нет постной еды. Не будешь же вовсе отказываться есть – это может обидеть хозяев. Совсем другое, если вы сами выбрали, или приготовили себе непостное, когда были варианты", - заключил собеседник агентства.
