Обвиняемый в педофилии житель Владикавказа пытался покончить с собой в СИЗО

ПЯТИГОРСК, 30 мар - РИА Новости. Обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении детей житель Владикавказа пытался покончить с собой в СИЗО, сообщили РИА Новости правоохранители.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что во Владикавказе по подозрению в педофилии задержан детский психолог, который вел прием детей с особенностями развития.

"Местный житель Владикавказа, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении детей, пытался покончить с собой в следственном изоляторе, его спасли медики", - сказал собеседник агентства.