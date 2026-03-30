Суд заслушал свидетелей в споре о правах на тексты песен "Комбинации"

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску Виктории Олейниковой, дочери и наследницы основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина, требующей признать права своего отца на тексты 16 песен, заслушал двух свидетелей – Андрея Цепова, придумавшего название коллектива, и Андрея Якушина, участника дуэта "Прощай, молодость!", долгое время выступавшего "на разогреве" у "Комбинации", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Алена Апина. Оба свидетеля, дружившие с Шишининым с 1980-х годов, заявили, что им "не было написано ни строчки". По их словам, Шишинин занимался только организационными вопросами. "Творчество – это не его, он занимался деньгами", - сказал, в частности, Якушин. Свидетели отметили, что тексты писали композитор Виталий Окороков и солистки Татьяна Иванова

Ответчиками в иске Олейниковой указаны издательство "Джем", связанная с ним компания "Профит", Российское авторское общество (РАО) и Окороков, автор музыки всех хитов "Комбинации".

Олейникова просит признать недействительными договоры Окорокова с звукозаписывающим лейблом "Джем" и "Профитом", из которых исчезло упоминание о Шишинине как авторе текстов песен, и признать за своим отцом авторские права в этой части. Как пояснил представитель истца, сведения о том, что Шишинин был автором текстов, содержатся в документах РАО, а также отображены на всех ранее издававшихся пластинках группы.

На заседании в ноябре Окороков заявил, что ранее он указывал Шишинина соавтором песен по его просьбе в знак уважения к нему как руководителю коллектива, при этом, по словам композитора, ни строчки им не было написано.

Ранее суд привлек Иванову к делу в статусе третьего лица с самостоятельными требованиями, поскольку она претендует на авторство текстов трех произведений.

Суд в понедельник отложил рассмотрение дела на июнь.