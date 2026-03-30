15:30 30.03.2026 (обновлено: 15:50 30.03.2026)
Суд заслушал свидетелей в споре о правах на тексты песен "Комбинации"
Суд заслушал свидетелей в споре о правах на тексты песен "Комбинации"

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску Виктории Олейниковой, дочери и наследницы основателя группы "Комбинация" Александра Шишинина, требующей признать права своего отца на тексты 16 песен, заслушал двух свидетелей – Андрея Цепова, придумавшего название коллектива, и Андрея Якушина, участника дуэта "Прощай, молодость!", долгое время выступавшего "на разогреве" у "Комбинации", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оба свидетеля, дружившие с Шишининым с 1980-х годов, заявили, что им "не было написано ни строчки". По их словам, Шишинин занимался только организационными вопросами. "Творчество – это не его, он занимался деньгами", - сказал, в частности, Якушин. Свидетели отметили, что тексты писали композитор Виталий Окороков и солистки Татьяна Иванова и Алена Апина.
Группа Комбинация - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Библиотекарь, иммигрантка, визажист: судьба участниц группы "Комбинация"
19 января, 18:06
Ответчиками в иске Олейниковой указаны издательство "Джем", связанная с ним компания "Профит", Российское авторское общество (РАО) и Окороков, автор музыки всех хитов "Комбинации".
Олейникова просит признать недействительными договоры Окорокова с звукозаписывающим лейблом "Джем" и "Профитом", из которых исчезло упоминание о Шишинине как авторе текстов песен, и признать за своим отцом авторские права в этой части. Как пояснил представитель истца, сведения о том, что Шишинин был автором текстов, содержатся в документах РАО, а также отображены на всех ранее издававшихся пластинках группы.
На заседании в ноябре Окороков заявил, что ранее он указывал Шишинина соавтором песен по его просьбе в знак уважения к нему как руководителю коллектива, при этом, по словам композитора, ни строчки им не было написано.
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Предприниматель из Калмыкии требует два миллиона рублей от театра Кадышевой
16 февраля, 21:54
Ранее суд привлек Иванову к делу в статусе третьего лица с самостоятельными требованиями, поскольку она претендует на авторство текстов трех произведений.
Суд в понедельник отложил рассмотрение дела на июнь.
Группа "Комбинация" образовалась в 1988 году в Саратове, в ее составе были только девушки. Самые известные песни – Russian Girls, American Boy , "Бухгалтер", "Два кусочека колбаски".
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Продюсер "Ласкового мая" пожаловался суду на плохое здоровье
20 марта, 08:26
 
