Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста на 95 тысяч рублей

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) на 95 тысяч рублей за трек, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе московских судов.

"Суд назначил Гоминову административное наказание в виде административного штрафа в размере 95 тысяч рублей", - сообщили в инстанции.

Таганский суд пришел к выводу, что в тексте одного из треков Ганвеста содержится информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также явное неуважение к обществу.