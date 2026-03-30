Суд приговорил генерала Кувшинова к 7,5 года по делу о хищении

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима бывшего руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова по делу о хищении 57 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Кувшинову наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - решил суд.

Кувшинова взяли под сражу в зале суда.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Кувшинова к 7,5 годам колонии строгого режима со штрафом 2,4 миллиона рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок 6 лет. Кроме того, обвинение настаивало на лишении его воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и наград.

Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.