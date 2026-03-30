Генерал Кувшинов пришел на приговор с вещами для СИЗО

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов пришел в суд, который сегодня огласит ему приговор, с баулом вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из Хамовнического суда Москвы.

Кувшинов, ожидая, что после приговора может отправиться в следственный изолятор, явился в суд с большой черной сумкой с вещами. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к 7,5 годам колонии строгого режима со штрафом 2,4 миллиона рублей, лишением воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и наград.

Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.