Генерал Кувшинов пришел на приговор с вещами для СИЗО
Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов пришел в суд, который сегодня огласит ему приговор, с... РИА Новости, 30.03.2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов пришел в суд, который сегодня огласит ему приговор, с баулом вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из Хамовнического суда Москвы.
Кувшинов, ожидая, что после приговора может отправиться в следственный изолятор, явился в суд с большой черной сумкой с вещами. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к 7,5 годам колонии строгого режима со штрафом 2,4 миллиона рублей, лишением воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и наград.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, центр, которым руководил фигурант, приобрел медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 тысяч из них достались генералу.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание. Ранее суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест.