https://ria.ru/20260330/ssha-2083856867.html
В Белом доме прокомментировали доставку российских нефтепродуктов на Кубу
Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была продиктована гуманитарными вопросами, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083721417_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_088781b070931f57e9e0347d9e9fb98f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083721417_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7ca90dfece10d217e50bea43bb39fb67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Левитт связала доставку нефти из России на Кубу с гуманитарными потребностями
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была продиктована гуманитарными вопросами, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Как президент сказал вчера вечером, мы позволили этому судну прибыть на Кубу
, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности", — сказала она на брифинге.
По ее словам, США намерены рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае.
Ранее в понедельник Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера "Анатолий Колодкин" со ста тысячами тонн сырой нефти. Как заявили в Кремле, российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заблаговременно.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Дональда Трампа от 29 января. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов о конфликте с Ираном, глава Белого дома пригрозил Кубе вскоре стать "следующей", не приведя подробностей.