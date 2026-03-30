21:02 30.03.2026 (обновлено: 21:36 30.03.2026)
В Белом доме прокомментировали доставку российских нефтепродуктов на Кубу
Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была продиктована гуманитарными вопросами, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 30.03.2026
Левитт связала доставку нефти из России на Кубу с гуманитарными потребностями

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Анатолий Колодкин"
Танкер Анатолий Колодкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Анатолий Колодкин". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была продиктована гуманитарными вопросами, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Как президент сказал вчера вечером, мы позволили этому судну прибыть на Кубу, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности", — сказала она на брифинге.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
США обновили лицензию на операции с российской нефтью
19 марта, 23:03
По ее словам, США намерены рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае.
Ранее в понедельник Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера "Анатолий Колодкин" со ста тысячами тонн сырой нефти. Как заявили в Кремле, российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заблаговременно.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Дональда Трампа от 29 января. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов о конфликте с Ираном, глава Белого дома пригрозил Кубе вскоре стать "следующей", не приведя подробностей.
Танкеры и грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
США выдали лицензию на продажу нефти из Ирана, погруженной на суда
21 марта, 02:10
 
В миреКаролин ЛевиттКубаСШАДональд ТрампРоссияЭкономикаНефтьЭнергетика
 
 
