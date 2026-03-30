Опрос: рейтинги одобрения Трампа упали до 33 процентов

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок, сообщает университет Массачусетса со ссылкой на проведенный опрос.
"Новый опрос Университета Массачусетса показывается, что рейтинги одобрения президента Дональда Трампа упали до 33% - самого низкого результата за его второй срок. Опрос, в котором приняли участие одна тысяча респондентов и который проводился 20-25 марта, показал, что рейтинг Трампа снизился на пять пунктов по сравнению с июлем 2025 года и на 11 пунктов - по сравнению с апрелем прошлого года", - говорится в сообщении на сайте вуза.
Так, 42% опрошенных выступили категорически против операции США и Израиля против Ирана, 28% считают, что нападение на Иран приведет лишь к росту цен на нефть, 42% - что это не спасет жизни американцев, 41% - что Трамп таким образом не ставит США на первое место. Кроме того, более половины опрошенных выступают категорически против операции на земле в Иране.
Большинство также выступают против присоединения Гренландии или Канады к США.
